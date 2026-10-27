Wopke Hoekstra over klimaatcrisis die deze zomer Europa in de as legde: 'Dit is het nieuwe normaal' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • Bewaren

"Het was de heetste zomer ooit. Tegelijkertijd leert de wetenschap dat dit waarschijnlijk de koudste zomer van het komende decennium gaat worden," daarvoor waarschuwt oud-CDA-minister Wopke Hoekstra, tegenwoordig Eurocommissaris voor Klimaat en Groene Groei in een interview met het AD. Daarin blikt Hoekstra terug op een zomer vol klimaatcatastrofes waarin tot 35.000 meer mensen overleden dan in een normale zomer. Behalve het onbeschrijflijke leed voor mens én milieu, was de extreme hitte ook economisch rampzalig: een kostenpost van meer dan 100 miljard euro. Hoekstra lanceerde dinsdag een plan om Europeanen zich tegen de gevolgen van de klimaatcrisis te kunnen verzekeren.

Het AD tekent op:

De afgelopen vier jaar is de directe schade door klimaatrampen in de EU dubbel zo zo groot als in de twintig jaar daarvoor: 50 miljard per jaar in plaats van 24 miljard. Inclusief indirecte economische schade kostten de hittegolven van afgelopen zomer ons continent 113 miljard euro, becijfert de Europese Commissie.

Wie er precies moet opdraaien voor die schade, is nu veelal onduidelijk. Landelijke en regionale overheden wijzen naar elkaar, verzekeraars wringen zich in bochten om maar niet te hoeven uitkeren, burgers zitten met de verkoolde resten. Daar moet een einde aan komen, vindt Hoekstra. Hij wil dat voortaan wettelijk geregeld is wie er precies verantwoordelijk is voor wat, en "met welke klimaatscenario’s de overheid rekening houdt als ergens een nieuw huizenblok of een nieuwe brug gebouwd wordt. Overheden moeten zich daarbij baseren op wetenschappelijke data."

Een groot probleem is dat burgers onderverzekerd zijn in het geval van klimaatschade. Dit is deels te wijten aan de verzekeraars zelf, maar deels ligt die verantwoordelijkheid ook bij de burger zelf die ten onrechte denkt dat hun polis dit al voldoende dekt. "Daarom moet er meer transparantie zijn, verzekeraars moeten klaarheid geven," aldus Hoekstra.

Ook moeten overheden volgens Hoekstra vooruit gaan kijken als het gaat om klimaatbestendig bouwen. Zo staan er in Nederland tal van bouwprojecten in de steigers in laaggelegen gebieden, wat dus grote overstromingsrisico's met zich meebrengt. "Dus je moet anders bouwen, of in sommige gevallen niet bouwen," concludeert Hoekstra: "De realiteit is heel simpel: dit probleem gaat niet meer weg.”