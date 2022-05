Wopke Hoekstra onverwachts in Kyiv voor ontmoeting met Zelenski

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is in Oekraïne voor een ontmoeting met president Volodimir Zelenski. Dat meldt de Telegraaf. Het bezoek is vanwege de veiligheidssituatie vooraf stilgehouden. Het is de eerste keer sinds de start van de oorlog dat een Nederland kabinetslid de Oekraïense hoofdstad aandoet.