Wopke Hoekstra moet plaatsmaken voor een aansprekende nieuwe partijleider van het CDA Opinie

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Partijleider Hoekstra heeft aangetoond ongeschikt te zijn als aansprekend boegbeeld van het CDA als middenpartij. Zijn communicatieve vaardigheden zijn van een niveau dat weliswaar goed overkomt in iedere boardroom in het bedrijfsleven, maar niet bij een grote groep kiezers in Nederland. Die bij voorkeur de politieke kerk in het midden willen laten en graag op een brede confessionele middenpartij als het CDA hun stem uitbrengen.

De grote aantrekkingskracht van BBB op de groep tegenstemmers is de communicatieve vaardigheid gebleken van haar partijleider Caroline van der Plas. Die in begrijpbare bewoordingen een helder politiek standpunt kan uitdragen dat kennelijk een breed draagvlak heeft. Waarbij het zoeken van verbinding door BBB inmiddels ook centraal staat. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren is thans nog ongewis.

Verwacht mag worden dat de stekker uit het kabinet trekken door één van de huidige coalitiepartijen vermoedelijk voorlopig niet zal gebeuren. Geen enkele coalitiepartij zal daar baat bij hebben.

Doorgaan met Wopke Hoekstra als CDA leider zal deze partij geen voordeel bieden. Hoekstra blijft een weinig aansprekende politicus bij CDA-stemmers en potentiële CDA kiezers. In hun midden heeft het CDA ze wel, jonge aansprekende en ambitieuze politici die communicatief sterk zijn en kiezers zouden kunnen aanspreken.

Het Tweede Kamerlid Derk Boswijk is zo’n politicus die weleens een goede kandidaat zou kunnen zijn om Hoekstra als CDA partijleider op te volgen. Alsmede om de huidige fractievoorzitter Pieter Heerema te kunnen vervangen.

Het doen benoemen van Boswijk als nieuwe partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer is zeker voor het CDA een gedurfde optie. Maar wel een optie die de moeite van het zeer serieus overwegen waard is. In voornoemde optie kan Hoekstra gewoon als minister aanblijven tot Rutte IV strandt en er nieuwe verkiezingen komen.

Veel CDA leden hopen waarschijnlijk op een terugkeer van Pieter Omtzigt maar die kans moet vermoedelijk als klein worden ingeschat. Daarvoor is Omtzigt te slecht behandeld door de top van het CDA en zolang die kopstukken nog deel uitmaken van politieke top van deze partij zal deze terugkeeroptie naar het oude nest weinig realistisch zijn.

De winst van BBB heeft duidelijk laten zien dat vernieuwing in de politiek sneller van buitenaf kan worden geregeld dan van binnenuit in een partij. Het CDA zal dus moeten leren om alle oude gewoontes, ongeschreven codes en achterkamertjespolitiek bij het beoordelen van een ernstige crisis eerst overboord te gooien om vervolgens met een frisse toekomstgerichte blik haar nieuwe politiek leider te gaan kiezen.