Als die na 2035 door mogen gaan met de productie van benzineauto’s, leidt dat alleen maar tot een pijnlijke doodsstrijd

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in Europa vanaf 2035 geen auto’s op benzine of diesel meer zouden worden gebouwd. Daar heeft Eurocommissaris Wopke Hoekstra nu een eind aan gemaakt. Hij wil de autobouwers een nieuwe norm opleggen: ze hoeven de CO2-uitstoot in dat jaar niet teruggebracht te hebben tot honderd maar tot negentig procent. Dat klinkt allemaal marginaal maar het heeft een enorme impact op het tempo van de technologische vernieuwing. Die kan op een veel lager pitje worden gezet. Ook hoeven landen zich niet langer in te spannen om het aantal laadpalen voor elektrische auto’s op peil te brengen.

Hieraan is een intensieve lobby voorafgegaan vanuit de automobielsector. Die lijkt nu een schijnoverwinning te behalen. De Europese automakers mogen voortsukkelen terwijl de Chinese concurrentie de wereldmarkt verovert met betaalbare technologisch geavanceerde elektrische auto’s.

Wopke Hoekstra luidt de doodsklok over de Europese auto-industrie, die nu zonder twijfel een langzame en pijnlijke dood zal sterven.

In zijn rapport over de modernisering van Nederland zegt Peter Wennink ergens dat Europa heel erg achterloopt met het scheppen van nieuwe bedrijven en producten. Het meeste onderzoeksgeld is bedoeld voor de verbetering en aanpassing van producten die al sinds jaar en dag tot ontwikkeling zijn gekomen. Hij noemt dan als voorbeeld de auto-industrie.

Die leidt momenteel een kwakkelend bestaan. De reactie van de Europese Commissie en Wopke Hoekstra is de vernieuwing in een lagere versnelling te zetten.

En dan hebben we het nog niet eens over de milieuschade die deze maatregel betekent. Dezer dagen wordt bekend dat de gletsjers op de Alpen aan het eind van deze eeuw allemaal gesmolten zijn. Wat is de reactie van Europa? We gaan nog maar wat langer door met de productie van CO2 uitstotende auto’s.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

