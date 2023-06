Wopke Hoekstra komt eindelijk met eerherstel en excuus voor Anton de Kom

Het kabinet heeft excuses aangeboden aan de nazaten van Anton de Kom. Aan de Vrije Universiteit komt een leerstoel die de naam draagt van de Surinaamse schrijver, verzetsheld en strijder tegen het kolonialisme, schrijft de NOS . Met ingang van het volgende academisch jaar zal een hoogleraar daar onderzoek doen naar de historische verwerking van het Nederlandse slavernijverleden en hoe dit doorwerkt in het heden.

“Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken ontving vanmiddag familieleden om excuses aan te bieden voor het leed dat De Kom en zijn gezin hebben ondervonden door toedoen van Nederland. Onder anderen de twee nog levende kinderen van De Kom, Ad (96) en Judith (92), waren erbij. Hoekstra noemde hun vader "een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid". "Helaas waren dit niet de woorden waarmee de toenmalige autoriteiten hem omschreven. Hij werd belemmerd in zijn activiteiten, gevangengenomen in Suriname en vervolgens op een schip naar Nederland gezet", aldus de minister. "En ondanks dat alles, heeft hij zijn leven gegeven voor Nederland door tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet te gaan."”