‘Wopke Hoekstra kan overmorgen voorzitter zijn van de Spaanse voetbalbond’

Pieter Derks buigt zich over de voordracht van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris. “Er zijn mensen boos dat een oud-Shell-medewerker en McKinsey-consultant die recent nog de KLM met miljarden op de been hield, nu over het Europees klimaatbeleid zal gaan”, constateert de Druktemaker. Verder weet niemand wat Hoekstra eigenlijk over het klimaat denkt. “Dat vind ik nog veel enger: dat iemand die drie jaar politiek leider van het CDA was, nog steeds een inhoudelijk vraagteken is.”