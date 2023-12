‘Woon- en zorgcrises hebben heel weinig te maken met vluchtelingen’

“Eigenlijk is het verhaal in ons land al jaren hetzelfde”, vertelt Druktemaker Dolf Jansen bij De Nieuws BV. “We hebben de opvang afgebouwd. De opvangcrisis die daardoor logischerwijze ontstond, wordt aan de kiezer of bezorgde burger verkocht als een asielcrisis. Alles wordt op alles gezet om de toestroom in te dammen. De VVD gebruikte de fictieve stroom nareizigers om het kabinet te laten vallen, de tegenwoordig neutrale voorzitter van de Tweede Kamer deed met de term ‘omvolking’ duitjes in schimmige zakjes, BBB staat voor de belangen van agrariërs en dan blijft er wel ruimte over voor arbeidsmigranten in die sector, maar niet voor mensen die oorlogsgeweld of klimaatextremen zijn ontvlucht. En Omtzigt en de zijnen hebben een dusdanig conservatief wereldbeeld dat daar niet al te veel ruimte overschiet voor empathie met hen die het minder hebben. Ze gaan er dus wel uitkomen met z’n vieren.”