Woningverhuurders zijn nog steeds op grote schaal racistisch

Verhuurbemiddelaars van woningen werken nog steeds mee aan discriminatie op de woningmarkt. Dat meldt ANP woensdag. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 73 procent van de onderzochte verhuurbemiddelaars niet meteen nee zegt tegen verzoeken van verhuurders om geen woning te verhuren aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ruim een derde van de benaderde bemiddelaars (37 procent) is daadwerkelijk bereid om in ieder geval geen woning te verhuren aan Marokkanen, Turken of Polen. Dat blijkt uit het derde landelijk onderzoek naar discriminatie bij woningverhuur, dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.