Wolf voelt zich kiplekker in Nederland en plant zich lustig voort

Alle demonisering ten spijt voelt de wolf zich kiplekker in Nederland. Dat blijkt uit de laatste telling op de Veluwe, waar maar liefst zes wolvenparen zich hebben gevestigd. Dat meldt Omroep Gelderland . Dat houdt ook in dat komend voorjaar wellicht alle zes wolvinnen welpen hebben, die op zoek gaan naar nieuw territorium.

In totaal leven er nu 31 wolven op de Veluwe. De wolven die overleden, zeventien inmiddels, kwamen vrijwel allemaal om door aanvaringen met de mens: veertien werden er aangereden, een werd doodgeschoten. De daders van die laatste moord zijn nog niet gevonden. De wolf is een beschermde diersoort, het doden ervan is dus strafbaar.

Volgens de Zoogdiervereniging is het niet zo dat meer wolven ook betekent dat er meer schade wordt aangericht, bijvoorbeeld het doden van schapen. Volgens de vereniging wordt de meeste schade aangericht door zwervende wolven, waarvan het meerendeel vanuit Duitsland even de grens over komt. Overigens hebben schapen nog altijd veel meer te vrezen van honden dan wolven. De kans dat een loslopende hond een schaap doodt is 15.000 keer groter dan dat een wolf dat doet. De grootste vijand van het schaap is nog steeds de mens, die slacht er zo’n 600.000 per jaar.