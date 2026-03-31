Wolf valt vrouw aan in Hamburg

In de Duitse stad Hamburg is een vrouw gebeten door een wolf, naar verluidt in haar gezicht. De gealarmeerde politie opende vervolgens door het centrum van de stad een klopjacht op het wilde dier. De wolf sprong een rivier in en kon daar uiteindelijk uit gehaald worden. Het dier maakt het goed en wordt overgebracht naar een reservaat. De vrouw is behandeld in het ziekenhuis.