Wolf neemt pony van Drentse wolvenexpert te grazen

Een pony van de Drentse wolvenconsulent Jaap Mekel is in Wasperveen gedood en de dader is hoogstwaarschijnlijk een wolf. Dat valt op te maken uit hoe het dier is aangevallen, door een hap uit het achterlijf. Het is extra pijnlijk omdat de zogeheten greenfluencer Mekel als wolvenconsulent voor de provincie Drenthe houders van vee en andere dieren adviseert over hoe ze hun levende have kunnen beschermen tegen het roofdier.