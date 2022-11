Wolf gespot in centrum Utrecht

Op de Neude in de binnenstad van Utrecht is een wolf waargenomen. Burgemeester Sharon Dijksma wil de dialoog met het beest aangaan om hem tot vertrek te bewegen.

“We moeten de filmpjes die nu op sociale media rondgaan nog goed bestuderen, maar als er werkelijk een wolf huist in hartje Utrecht, dan nemen we dat uiteraard serieus”, aldus Dijksma. “Utrecht is een linkse stad, dus wij gaan niet overleggen over de wolf zonder de wolf. We zullen nadrukkelijk een uitnodiging aan het dier verstrekken om aan de wolventafel aan te schuiven. Het doel is wel dat het dier terugkeert naar het oord van herkomst.”