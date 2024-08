Wolf Biermann over hoe de linkse populiste Sahra Wagenknecht een huwelijk vormt met extreemrechts Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

In de Duitse deelstaten Thüringen en Saksen worden op 1 september nieuwe deelstaatparlementen gekozen. Drie weken later vinden de deelstaatverkiezingen in Brandenburg plaats. Deze drie verkiezingen worden bijzonder kritisch bekeken, omdat de rechtspopulistische AfD hier veel kiezers heeft.

Zouden er komende zondag verkiezingen zijn, dan zou de AfD in Thüringen 30% van de stemmen krijgen en de grootste partij zijn, gevolgd door CDU/CSU met 21%. In Saksen zou de AfD met 30% van de stemmen op de tweede plaats achter de CDU/CSU eindigen. In Brandenburg zou de AfD 24% van de stemmen krijgen en, net als in Saksen, als grootste partij uit de bus komen. Via deze link kun je de prognoses bekijken.

In de Duitse media is volop aandacht voor de naderende verkiezingen in deze voormalige DDR-deelstaten. Veel aandacht trekt een interview met de politiek dichter en zanger Wolf Biermann in Die Zeit. Zijn werk staat in het teken van het gedeelde Duitsland. Hij uitte vaak fundamentele kritiek op het stalinistische regime van het voormalige Oost-Duitsland. In het eerder genoemde interview veegt hij nu de vloer aan met de extreemrechtse politicus Björn Höcke van de AfD en met Sarah Wagenknecht, die met haar nieuw partij BSW stemmen bij de AfD probeert weg te kapen.

“Wij Duitsers hebben een totalitaire stamboom met een opgelegde democratie,” scheldt een woedende Wolf Biermann. In het interview in Die Zeit neemt hij vooral aanstoot aan de Oost-Duitsers. Hij trekt hun vermogen tot democratie in twijfel: ”Niet alle, maar wel te veel geleerde onderdanen in het Oosten verwachten dat de staat alles regelt zoals in een strenge verzorgingsinstelling.”