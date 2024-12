Woensdag gehaktdag Opinie • Gisteren • leestijd 3 minuten • 166 keer bekeken • bewaren

Ach, wat hadden we ooit een prachtige, brave middenstand. "Pak hier uw voordeel", is misschien wel de oudste marketing-uiting en was ooit een bron van lacherig O la la, en veel besmuikt gegrinnik. Twee keer per jaar uitverkoop in de mode-branche, zo af en toe een 'reclameaanbieding' (‘NU: Twee voor de prijs van één’!) en natuurlijk 'Woensdag Gehaktdag'! Of onze lieve moeders dan ook echt bij de slager voor de deur lagen kan ik mij niet echt herinneren maar in elk geval was het publiek gemiddeld uitstekend op de hoogte van wat zaken werkelijk kostten en waar een eventueel koopje te halen viel. "Op de markt, daar is je gulden een Daalder wááaaard"!. Toen al onschuldige onzin want het publiek wist wel beter.

Men had dus een kooppatroon waar hedendaagse marketeers alleen nog maar van kunnen dromen, maar die beroepsgroep denkt inmiddels uitsluitend in korte-termijn-succes van aankooppieken met steeds weer een nieuwe, geinige naam om te verhullen dat het hier gaat om ongegeneerd spullen door de verwende strotten te rammen.

Vader- en Moederdag waren twee verschijnselen die per marketingballon al vroeg de oversteek vanuit Amerika maakten. Toen nog relatief onschuldige middenstandstrucjes om de mensen tot kopen aan te zetten. De gemiddelde Nederlandse Huismoeder/-vader vond de zelf gekleide asbak natuurlijk al genoeg en plakte de obligate kindertekening glimlachend op de kast.

De huidige generatie is inmiddels wijs gemaakt dat een Airfryer Moeder-/Vaderdaggeschenk is en de ooit ‘gratis sleutelhanger’ bij een pak waspoeder is nu een te scannen qr-code voor een gratis middagje wellness.

Grote ketens begonnen zich te bedienen van thematische aanbiedingen: ‘Drie dwaze dagen’ en ‘Prijzencircus’ deden opgeld. Airmiles waren destijds een enorme stap na de gewone klantenkaart die inmiddels ieder groot concern voerde. Geen zegeltjes meer plakken of duizend koffiepunten knippen voor een pannenlap, er kon ineens gespaard worden voor heuse vliegreizen tegen korting. (Gezien de milieuproblematiek anno nu ondenkbaar, maar het verschijnsel bestaat nog steeds!).

Vol verwachting gingen toen de aanplakbiljetten tegen de ramen die communiceerden dat 'Alles weg moest', dat dit uw 'Laatste kans' was of een grote 'Opruiming' betrof. Een urgentie die inmiddels allang niet meer onderstreept wordt door de werkelijkheid daar deze posters er vrijwel constant hangen.

Er moet natuurlijk helemaal niets weg en níks laatste kans, maar alles is gewoon non-stop in de ramsj, of ‘in de uitverkoop’. Dag-, nacht-, week-, weekend- en maandaanbiedingen vliegen ons sindsdien om de oren en blijkbaar werkt dat nog steeds.

In moderne tijden kwamen daar BlackFriday, CyberMonday, SecretaryDay etc. bij, immers 365 ‘Days’ om te vermarkten dus los gingen de reclame-creatieven. Elk thema wordt inmiddels schaamteloos aangegrepen om geld te maken. Outlet's, pop-upstores, multiplexen en andere verzamelplaatsen voor onze niet aflatende koopdrift voorzien in een stroom van luxeartikelen waarvoor het publiek permanent wordt opgehitst en waar men zich verblind en koopgeil naar toe spoedt. Meubels, kleding en apparatuur die zichzelf middels ‘kill-buttons’ vanzelf na tien jaar uitschakelt. Tv’s met ingebakken cyanidepil, wie had dat ooit verwacht (én gepikt!)? 'Shop-'till-you-drop' is het credo waar wij ooit die malle Amerikanen om uitlachten maar die inmiddels ook hier tot wrange realiteit is verworden.

En dat allemaal nog voordat de exponentiële stap naar ‘Het Web’ gemaakt werd en er ‘Webshops’ werden ingericht (inmiddels geteisterd door ‘Webshopfraude’ zou de consument beter moeten weten en stoppen met die virtuele flauwekul waarna men weer fijn in fysieke winkels de spullen gaat bevoelen, monsteren, besnuffelen en wellicht zelfs aanschaffen).

Met de huidige marketing eindigen we ongetwijfeld ooit nog es met 364 dagen per jaar actieprijzen behalve die éne dag waarop alles gewoon kost wat het kost. Laten we tot dat moment in ieder geval vasthouden aan die twee vriendelijke koopslogans: 'Koopt Hollandse waar, zo helpen wij elkaar' en sinds Covid en de internetplaag: 'Wees loyaal, koop lokaal!