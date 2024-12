'Woedeuitbarstingen Omtzigt waren aanleiding onderzoek NSC-fractie' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 680 keer bekeken • bewaren

De regelmatig voorkomende emotionele uitbarstingen van Pieter Omtzigt zijn aanleiding geweest voor een omstreden intern onderzoek dat NSC-fractieleden een NSB-achtig gevoel gaf. Dat meldt de Volkskrant. Vrijdag onthulde RTL Nieuws al dat fractieleden in juni een vragenlijst moesten invullen en daar op aangeven wie van hun directe collega's voor problemen zorgde. Wat er met de resultaten is gebeurd, is volstrekt onduidelijk. Volgens de krant wilde de partij zo achterhalen of Omtzigt aan de kant gezet moest worden. Half september meldde Omtzigt zich plots ziek wegens psychische overbelasting. Hij keerde eind november terug.

De vragenlijst over het functioneren van collega’s voelde als ‘klikken’, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven vrijdag tegen de Volkskrant. De nummer twee van NSC, die nog steeds regelmatig invalt voor partijleider Omtzigt, zegt dat ze de conclusies van het onderzoek niet wil weten, omdat alles heel gevoelig ligt en tegelijkertijd ‘alles gewoon prima gaat’. (...) Volgens een bron bij NSC, die anoniem wil blijven uit angst voor repercussies, zijn de regelmatige emotionele uitbarstingen van partijleider Omtzigt de aanleiding geweest voor het onderzoek. Met de resultaten zou bekeken moeten worden of hij nog aan kon blijven als partijleider. Eerder vertelde BBB-leider Caroline van der Plas over ‘gehuil en geschreeuw’ van Omtzigt tijdens de begrotingsonderhandelingen eind augustus.

Van Vroonhoven en Omtzigt ontkennen tegenover de krant stellig dat het gedrag van de partijoprichter aanleiding was voor het omstreden onderzoek dat werd uitgevoerd door een ingehuurd extern bureau. Volgens Van Vroonhoven wordt dergelijk onderzoek ook toegepast binnen bijvoorbeeld advocatenkantoren: "Dit hoort er gewoon bij. Je moet gewoon open, eerlijk en transparant naar elkaar toe zijn." Van het klikken over collega's schrok ze wel. "Ik wist niet dat er zo naar mensen gevraagd zou worden. En dat was ook niet de bedoeling."