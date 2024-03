Woede over verstoring concert Lenny Kuhr

Een protestactie van pro-Palestijnse activisten bij een concert van Lenny Kuhr in Waalwijk heeft geleid tot scherpe veroordelingen van links tot rechts. Zo noemt GL-PvdA-leider Frans Timmermans het “afschuwelijk en schandalig” dat de actievoerders Kuhr uitmaakten voor terrorist. “Deze intimidatie is onacceptabel”, schrijft hij op X .

Activisten verstoorden zondagmiddag een optreden van de 74-jarige Kuhr in theater De Leest in Waalwijk. “U moet zich schamen voor het supporten van genocide”, aldus een van de demonstranten tegen Kuhr. Andere actievoerders scholden de joodse artieste en haar man uit voor terroristen en zionisten, zo is te horen op opnames. “Jij gaat er godverdomme nu uit”, reageerde Kuhrs echtgenoot.