Woede over import Russisch uranium voor Franse kerncentrales

Officieel valt uranium niet onder de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland, vanwege de militaire invasie in buurland Oekraïne. Het is de zevende keer sinds de inval dat er in Frankrijk Russisch uranium wordt gelost. "Dit laat opnieuw zien dat de Franse nucleaire industrie zaken blijft doen met Rosatom, het Russisch staatsbedrijf voor kernenergie. Het doorzetten van deze nucleaire handel met Rusland in tijden van oorlog is schandalig," verklaart een woordvoerder Pauline Boyer van Greenpeace in The Moscow Times. De organisatie wil dat Frankrijk de zakelijke banden met Rosatom verbreekt.