Woede om McDonald's-beveiliger die emmer water rond dakloze man leegt en slaapzak doordrenkt

Het incident gebeurde in de Londense Victoria Street, voor een gesloten bankfiliaal. Op de videobeelden is te zien hoe de dakloze man drijfnat is geworden van het dweilwater. Te horen is hoe hij tegen de beveiliger zegt dat die hem met rust moet laten. In plaats daarvan schopt de beveiliger de deken van de man weg en gooit hij nog meer water op de stoep. Omstanders beklagen zich duidelijk hoorbaar over het gedrag van de beveiliger en noemen het “walgelijk” en “buitensporig”. Een andere beveiliger probeert de maker van de opnames te verhinderen om te filmen.