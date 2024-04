Woede in Spanje om politieagenten die zwarte mannen aftuigen in Madrid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 451 keer bekeken • bewaren

In Spanje is de nodige ophef ontstaan nadat op een video te zien was hoe twee politieagenten twee zwarte mannen aftuigen in het centrum van Madrid. Linkse politici hebben om een onderzoek en actie gevraagd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het plein waar de mishandeling plaatsvond kwamen enkele honderden Madrilenen samen om te protesteren tegen politiegeweld.

Op de video is te zien hoe een van de mannen door een agent in een wurggreep gehouden wordt. Terwijl hij zich verder niet verzet wordt hij door de andere agent geslagen met diens wapenstok. De andere man krijgt even later ook klappen, waaronder een op zijn keel, terwijl ook hij zichtbaar geen enkel verzet levert.

In een eerste reactie heeft de politie van Madrid gezegd dat de twee mannen “de autoriteit ondermijnden” en dat ze zich “vijandig” hadden gedragen richting de agenten. Volgens bewoners van de wijk waar de mishandeling plaatsvond, Lavapiés, is het politiegeweld tegen zwarte mensen echter schering en inslag en wordt er door de autoriteiten weggekeken.

Isabel Serra, woordvoerder van de socialistische partij Podemos, spreekt op sociale media van “onacceptabel politiegeweld”, iets wat volgens haar voortkomt uit racisme en te vaak voorkomen. Íñigo Errejón, woordvoerder van de linkse Sumar-alliantie, zegt dat hij om een schriftelijke verklaring van het ministerie heeft gevraagd. “Normaliseer dit niet, kijk niet de andere kant op, vraag om uitleg”, schreef hij op X.”

In dat verzoek om uitleg schrijft Errejón dat uit de videobeelden blijkt dat de agenten agressie tonen richten een man die “geïmmobiliseerd” is “en een andere die zich niet verzette”. Hij wil van de minister weten of er een onderzoek naar het gedrag van de agenten wordt geopend en welke maatregelen er worden genomen naar aanleiding van de klachten van burgers “over het ​ politiegeweld tegen migranten in de wijk Lavapiés”.

Het ministerie heeft inmiddels gezegd dat het gewelddadige optreden van de agenten wordt onderzocht door het nationaal bureau voor de garantie van de mensenrechten. Dat bureau werd in 2022 opgericht om erop toe te zien dat de overheid de fundamentele rechten van burgers beschermt.