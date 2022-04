Woede in Ierland om Russische Z-colonne op snelweg Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

In Ierland wonende Russen hebben voor ophef gezorgd door in colonne met Russische vlaggen over de snelweg te rijden. Op de voorste auto, een legergroene Jeep, was de letter Z geschilderd zoals ook te zien is op de Russische legervoertuigen in Oekraïne. Zowel de Oekraïense ambassade in Dublin als Ierse sociale media-gebruikers hebben woedend gereageerd.

De pro-Russische stoet is vermoedelijk een actie geweest waartoe is opgeroepen op Facebook in een privégroep voor buiten Rusland wonende Russen. Op dezelfde dag als de autostoet in Ierland, werden in Duitsland pro-Russische bijeenkomsten gehouden, waaronder ook een colonne auto’s in Hanover.

"Het is ronduit walgelijk dat deze Russen die in Ierland wonen hun volledige minachting tonen voor hun land van verblijf en het Ierse volk dat zich verzet tegen de Russische oorlog in Oekraïne", zei de Oekraïense ambassade in Dublin in een tweet met videobeelden van de stoet. Ook zei de ambassade dat het Z-symbool staat ‘voor moord en wreedheden’ en dat het een verboden teken zou moeten worden.

Drie dagen eerder sprak de Oekraïense president Volodimir Zelenski het Ierse parlement toe via een videoverbinding waarin hij zijn dank uitsprak voor de Ierse steun. De politiek in Ierland heeft zich onverdeeld uitgesproken tegen de Russische agressie in Oekraïne. Over de manier waarop die bestreden dient te worden, lopen de meningen wel uiteen. Het Ierse kabinet heeft zich uitgesproken voor toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie en voor strengere sancties tegen Rusland.