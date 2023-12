Woede in Frankrijk over viering joodse Chanoeka in presidentieel paleis Élysée

In Frankrijk, waar de scheiding tussen kerk en staat heilig is, wordt uiterst verontwaardigd gereageerd op de viering van Chanoeka in het Élysée, het presidentieel paleis in Parijs waar Emmanuel Macron resideert. Op beelden is te zien hoe opperrabbijn Haïm Korsia onder het toeziend oog van Macron een eerste kaars aansteekt ter viering van het acht dagen durende joods religieuze feest. Religieuze uitingen zijn per wet verboden in overheidsgebouwen, zoals bijvoorbeeld ook scholen. Dat wordt strikt nageleefd. Kerststallen zijn niet toegestaan en aan moslims worden door de staat kledingvoorschriften opgelegd zodat moslima's bijvoorbeeld geen hoofddoek mogen dragen. Allemaal in het kader van de laïcité, de scheiding van kerk en staat.