Woede en onbegrip dat België groot neonazi-festival laat doorgaan Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1464 keer bekeken • bewaren

In het Belgische Ieper vindt eind augustus het neonazi-evenement IJzerwake plaats. Europese inlichtingendiensten maken zich zorgen om de “extreemrechtse dreiging”. Experts op het gebied van rechtsextremisme en neonazisme noemen het onbegrijpelijk dat het evenement überhaupt mag plaatsvinden, een van hen raadt “mensen van kleur of LBGTQ-mensen” zelfs af om dat weekend in de regio te zijn.

De IJzerwake is een bonte verzameling van allerhande rechtsextremisten, van fascistische groeperingen als de Identitairen en Schild & Vrienden, tot hardcore neonazi’s. Enkele jaren terug was Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet een van de eregasten.

Dit jaar wordt op de zaterdagavond, de avond voor het eigenlijke evenement, een muziekfestival gehouden met de naam Frontnacht. Hoofdact is het Italiaanse, Mussolini-vererende CasaPound waarvan verschillende leden vervolgd zijn voor geweld tegen migranten en politieke tegenstanders. Andere acts zijn openlijke neonazi’s zoals de Duitser Phil Neumann en de Nederlander Harm-Jan Smit, ook wel bekend als Flatlander. Smit speelde in 2020 in Hongarije op een festival waar “de heldendaden van de nazi’s” werden herdacht.

Thorsten Hindrichs, als muziekwetenschapper aan de universiteit van Mainz gespecialiseerd in de extreemrechtse muziekscene, zegt tegen Het Nieuwsblad:

"Ik versta absoluut niet dat dit festival kan plaatsvinden. In het beste geval is het ongelooflijk naïef om duidelijk neonazistische acts als Bronson, Flatlander en Phil Neumann te laten optreden. In het slechtste geval is het nalatig en een vorm van medeplichtigheid. Zowel Flatlander als Neumann hebben overigens duidelijke banden met het terreurnetwerk Hammerskins. Dat an sich is al een aanleiding om dit festival te verbieden."

Hindrichs zegt in Duitsland te merken dat neonazi’s afspreken om naar het festival te gaan: “Ik raad dan ook bijvoorbeeld mensen van kleur of LBGTQ-mensen af om in dat weekend in de buurt van Ieper te komen.”