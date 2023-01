WNF: Stop zoeken naar olie in Virunga Park Nieuws • 07-10-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Oliewinning bedreigt toevluchtsoord berggorilla's... Brits bedrijf Soco gaat door met verkenningsvluchten ondanks oproep Unesco...

Er moet een onmiddellijk einde komen aan de zoektocht naar olie in het beroemde Virungapark in de Democratische Republiek Congo. Dat vindt het Wereldnatuurfonds (WNF).

Het WNF heeft een klacht ingediend bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tegen het Britse bedrijf Soco dat verkenningsvluchten uitvoert boven dit natuurpark. Virunga is het oudste natuurpark van Afrika en bovendien het park met de grootste biodiversiteit. Het staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en is een toevluchtsoord voor de bedreigde berggorilla. Het WNF en andere milieu-organisaties zijn bang dat de verkenningstochten de opmaat voor olieboringen zijn. Lasse Gustavsson van WNF:

De operaties van Soco brengen de mensen, dieren en ecosystemen van Virunga in gevaar. We dringen er bij het bedrijf op aan om alle activiteiten onmiddellijk stop te zetten.”

Volgens het WNF handelt Soco in strijd met de regels van de OESO, die respect voor nationale wetten en internationale verdragen eisen. Oliewinning is in strijd met de Wereld Erfgoed Conventie. Dat vindt ook de Unesco, die de regering van Congo heeft opgeroepen alle vergunningen voor oliewinning in te trekken. De VN-organisatie vroeg Soco en Total, de twee maatschappijen die een vergunning hebben, om niet op verkenning te gaan in het park.

Total liet al weten de grenzen van het park te zullen respecteren, maar Soco beweert dat het verkende gebied niet in de buurt is van de habitat van de gorilla’s. Het WNF wijst er op dat onderzoeken van Soco zelf erop wijzen dat oliewinning vervuiling kan veroorzaken en het kwetsbare ecosysteem kan beschadigen.

Het Wereldnatuurfonds is een campagne begonnen, Draw the Line , om het park te vrijwaren van olieboringen. Meer dan 400.000 mensen tekenden inmiddels de petitie die de regering van Congo oproept een duidelijke lijn trekken. Want, stelt het WNF:

“Door Virunga voor te dragen als werelderfgoed ging de Congolese regering het engagement aan om het park te beschermen voor de volgende generaties.