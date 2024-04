WNF luidt noodklok over poolboring Shell Actueel • 06-09-2012 • leestijd 2 minuten • bewaren

'Apparaat dat lekkages moet voorkomen is nauwelijks getest'

Shell staat op het punt proefboringen te verrichten in het Amerikaanse Noordpoolgebied, maar volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft de oliemaatschappij geen goede veiligheidsmaatregelen getroffen. Het apparaat dat lekkage moet voorkomen, de blow out-preventer zou amper getest zijn.

De klokkenluiderwebsite PEER nam een blik op het veiligheidsrapport. Volgens hen zijn de testen te beperkt.

“Een emissietest van mijn auto is al zwaarder dan deze test voor de afdekkap van Shell in het poolgebied”, aldus olie-expert Rick Steiner van PEER.

Noordpooldeskundige Gert Polet van WNF waarschuwt dat de Blow out-preventer slechts 2 uur is getest in relatief ondiep water. Een andere test was enkele minuten op het land. Polet vindt de boring onverantwoord.

“Het is onbestaanbaar dat Shell mag gaan boren, helemaal nu blijkt dat het materiaal niet deugdelijk is getest. De potentiële schade voor de kwetsbare natuur in het Noordpoolgebied, maar ook voor de mens is niet te overzien.”

De regering-Obama gaf onlangs goedkeuring aan het project. Shell meent dat alle apparatuur veilig is en goed getest. Een woordvoerder van Shell meent dat Steiner’s kritieke puur en alleen gericht is tegen het olieconcern omdat hij vaker kritiek heeft op projecten van Shell.

Andere milieuorganisaties als Greenpeace zijn echter ook kritisch. Ruim 86.000 deelnemers hebben inmiddels de petitie tegen de poolboring getekend. In juli dit jaar werd Shell directeur Sylvia Borren opgepakt tijdens een demonstratie tegen de olieboring. Samen met meerdere actievoerders bezette ze het Shell kantoor. In een verklaring zei ze toen:

“Shell presenteert zich als een milieubewuste oliemaatschappij. Maar in werkelijkheid investeert het bedrijf in riskante projecten om de laatste druppels olie uit de aarde te persen. De geplande olieboringen kunnen desastreus uitpakken voor het kwetsbare Noordpoolgebied. Ik besluit daarom als nieuwe directeur dat Shell direct stopt met zijn gevaarlijke plannen en zijn miljardenwinsten gaat steken in schone energiebronnen als wind, zon en waterkracht.”

De proefboring van Shell kwam eerder onder druk te staan vanwege de zaak tegen Shell in Nigeria. Vorig jaar gaf Shell toe fouten te hebben gemaakt bij de opruimwerkzaamheden van de lekkages in de Nigerdelta. Ook bleek dat Shell ten onrechte de schuld van de lekkages ten onrechte had neergelegd bij lokale Nigerianen.

Een andere opvallende actie was dat de Amerikaanse overheid vorig jaar Charles Monnet, die wordt gezien als één van de belangrijkste Noordpool wetenschapper, op non-actief zette vanwege een onbekend ‘integriteitsonderzoek’. Hij zou namens een onafhankelijk wetenschappelijk instituut onderzoek doen naar de proefboringen. PEER vond dat Monnet op een zeer discutabel moment de mond werd gesnoerd. Charles werd bekend om zijn onderzoek naar ijsberen op de Noordpool. Hij toonde aan dat de dieren verdrinken vanwege de opwarming van de aarde.

