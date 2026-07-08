WK laat zien waarom we privévluchten moeten verbannen Opinie Gisteren • leestijd 2 minuten • 630 keer bekeken • Bewaren

Vincent Esposto Hobbyschrijver met een passie voor voetbal, politiek en humor Persoon volgen

Vorige week zat ik lekker op de bank Ivoorkust-Noorwegen te kijken. Een mooie wedstrijd tussen twee positief spelende ploegen uit totaal verschillende delen van de wereld. Dat is de kern van het WK voetbal!

Toch is er veel om te haten aan dit WK. Een van de vele dingen is dat ik moet stikken in mijn Vrijwitje (#yuplife) als de cameraman elke wedstrijd weer Gianni Infantino in beeld brengt, het hoofd van de FIFA. En lang ook, je krijgt alle tijd om Gianni in je op te nemen. Terwijl er ook zo’n 69.664 andere toeschouwers in het stadion waren, die ik allemaal liever in beeld had gehad.

Dat zette me aan het denken. Hoezo is deze man overal? Het WK beslaat een heel continent, en elke keer dat ik de TV aanzet, moet ik zijn ovale voorhoofd zien met die indringende wenkbrauwen. Hoe doet hij dat?

Het antwoord is natuurlijk: het privévliegtuig.

The Guardian omschreef hoe Qatar Airways een privévliegtuig ter beschikking stelt voor hem, zodat hij twee wedstrijden per dag live kan bijwonen. De BBC rekende de CO2-uitstoot van deze vluchten in de groepsfase uit (met nog 32 wedstrijden te gaan in dit toernooi): 516.000 kg CO2. Dit getal is volledig aan Infantino toe te rekenen. Ondanks andere passagiers, is hij de enige reden dat die vluchten, waar maximaal 19 mensen in kunnen, vertrekken.

Als ik als plebejer een retourtje van Eindhoven naar Rome vlieg, ‘kost’ ik 420 kg CO2, (afhankelijk van welke calculator je invult). Als ik dit twee keer per jaar doe, mijn vriendin meeneem, haar ouders, haar twee vriendinnen met de meeste vliegschaamte en hun ouders; elk jaar totdat ik in 2086 sterf; dan nog heeft mijnheer Infantino deze ene maand meer CO2 uitgestoot. En dat is nog alleen Infantino. Ik durf het niet eens aan om uit te zoeken hoeveel andere privévliegtuigen zijn gecharterd dit WK om zogenaamde very important persons naar het spektakel te brengen.

Infantino ziet zijn vluchten vast als noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn functie. Net zoals het blijkbaar noodzakelijk was om een WK over een heel continent te organiseren.

We weten dat Infantino voetbal graag ziet als een product. Ik kan als consument in ieder geval beamen dat het product er alleen maar beter op wordt als Infantino thuis blijft en ik hem niet op mijn scherm hoef te zien.

Vluchten belasten voor de gewone man zet helaas weinig zoden aan de dijk. Het draagt vooral bij aan de cultuuroorlogen.

Een miljardairsklasse die totaal los staat van de werkelijkheid, die moeten we aanpakken! En hard ook. Laten we beginnen met het verbannen van privé vluchten.