WK-baas spreekt niet meer over drie doden door toernooi: ''Vier- tot vijfhonderd zijn overleden'' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

Hassan al-Thawadi, voorzitter van het organisatiecomité van het WK voetbal in Qatar, zegt dat vier- tot vijfhonderd mensen om het leven zijn gekomen bij de voorbereidingen van het toernooi. Deze uitspraak deed Al-Thawadi maandag tijdens een interview met Britse presentator Piers Morgan. Het comité sprak lange tijd over drie doden.

Morgan stelt tijdens het interview Al-Thawadi de vraag hoeveel mensen er in totaal zijn overleden voor het WK. ‘’Naar schatting zijn dat er vier- tot vijfhonderd. Over het exacte aantal wordt nog gediscussieerd”, antwoordt de voorzitter.

Er heerst al een langere tijd onenigheid over het aantal mensen dat om het leven is omgekomen door de slechte arbeidsomstandigheden tijdens de bouw van stadions en infrastructuur voor het WK. The Guardian sprak over duizenden arbeiders die zijn overleden sinds bekend is geworden dat Qatar als gastland dient. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er enkele honderden tot duizenden arbeidsmigranten overleden. Qatar en de FIFA spraken op hun beurt over drie doden.

Tijdens het interview met Morgan benadrukte Al-Thawadi dat er mede dankzij het WK veel vooruitgang is geboekt in de Golfstaat. "We wisten al voor de toewijzing van het toernooi dat er zaken moesten veranderen. Het WK heeft daarin gefungeerd als katalysator."

Ook FIFA-baas Infantino sprak in januari tijdens een toespraak bij de Raad van Europa in Straatsburg over drie doden. "Dat zijn er drie te veel’’, zei hij. Infantino liet weten dat de arbeidsomstandigheden in Qatar dezelfde waren als in Europa. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, reageerde dat hij verbaasd was over de uitspraak van Infantino.

De FIFA hield het ook op drie doden en zei dat de bond ‘altijd transparant was geweest over de kwestie rond ongelukken bij stadionbouw'.

Ruud Bosgraaf, persvoorlichter bij Amnesty International, vindt het positief dat de autoriteiten in Qatar erkennen dat er meer arbeidsmigranten zijn overleden. ‘’Het is de hoogste tijd dat ze een volledig onderzoek instellen naar duizenden onverklaarde sterfgevallen sinds 2010." De mensenrechtenorganisatie pleit al langere tijd voor het opzetten van een compensatiefonds om onder meer achterstallig loon te betalen en families van overleden arbeidsmigranten te compenseren. Het fonds zou 440 miljoen euro beschikbaar moeten stellen, hetzelfde bedrag als het totale prijzengeld op het WK. "We hopen dat de FIFA en Qatar nu toch stappen gaan zetten om met dat fonds te komen’’, aldus Bosgraaf.