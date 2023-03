Wizz Air staakt vluchten op Moldavië na toename Russische dreiging Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Anna Zvereva

De Hongaarse goedkope luchtvaartmaatschappij Wizz Air vliegt vanaf deze maand niet meer op de Moldavische hoofdstad Chisinau. Volgens Wizz Air is de veiligheid van het Moldavische luchtruim in het geding. Vorige maand werd bekend dat Rusland plannen heeft de democratische regering van Moldavië omver te werpen en te vervangen door een Moskou-gezind regiem. Een dergelijk scenario voltrok zich eerder in Oekraïne. Moldavië is sinds vorige zomer kandidaat-lid van de Europese Unie.

"De veiligheid van passagiers en crew blijft de topprioriteit van Wizz Air en gezien de recente gebeurtenissen in Moldavië en het toegenomen maar niet directe risico in het luchtruim van het land, heeft Wizz Air het moeilijke maar verantwoordelijke besluit genomen alle vluchten op Chisinau per 14 maart op te schorten," aldus de maatschappij.

Moldavië, een land van nog geen drie miljoen inwoners dat aan de oostgrens van de Europese Unie ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, werd na de Tweede Wereldoorlog ingelijfd door de Sovjet-Unie. In 1991 werd het weer onafhankelijk. Rusland tracht het land weer onder controle te krijgen. Een deel van het grondgebied is in handen van pro-Russische 'rebellen', daar is ook het Russische leger aanwezig, meldt de BBC.