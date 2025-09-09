BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Witteboorden agressie dwingt golfbaan tot sluiting

Actueel
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
203 keer bekeken
  •  

Ze zijn vermogend, veelal hoogopgeleid en agressief. Deskundigen spreken van witteboorden geweld. Het gaat daarbij om mensen die geen 'nee' accepteren en met intimidatie en agressie hun zin trachten door te drijven. Vanwege hun onaantastbare maatschappelijke positie boeken ze daarbij vaak succes. Ze krijgen dan de 'royal treatment' om verdere problemen te voorkomen. Daardoor neemt het probleem steeds grotere vormen aan.

Voor de medewerkers van de golfbaan in het Zuid-Hollandse Noordwijkerhout is de limiet bereikt. De directeur heeft na een nieuwe mishandeling de baan voor drie dagen gesloten.

Meer over:

actueel, agressie, witte boorden
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA LogoWij zijn voor