Witteboorden agressie dwingt golfbaan tot sluiting

Ze zijn vermogend, veelal hoogopgeleid en agressief. Deskundigen spreken van witteboorden geweld. Het gaat daarbij om mensen die geen 'nee' accepteren en met intimidatie en agressie hun zin trachten door te drijven. Vanwege hun onaantastbare maatschappelijke positie boeken ze daarbij vaak succes. Ze krijgen dan de 'royal treatment' om verdere problemen te voorkomen. Daardoor neemt het probleem steeds grotere vormen aan.