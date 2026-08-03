'Witte mannen'-uitspraak Sophie Straat niet strafbaar Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 404 keer bekeken • Bewaren

De geborneerde witte mannen zijn door het OM in het ongelijk gesteld. De uitlatingen van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn namelijk niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant, zo meldt ANP. De zangeres riep in juni tijdels het festival witte mannen op naar achteren te gaan en voor de verandering eens niet de moshpit te domineren.

Terwijl Straat overduidelijk vroeg om eens meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren, konden fragiele witte mannen die altijd alle ruimte innemen nauwelijks leven met het verzoek ook eens in te schikken. Onder meer de fragiele witte mannen bij programma's als Voetbal Inside en media als de Telegraaf zagen witheet. Het leidde tot aangiftes tegen straat, maar die worden nu van tafel geveegd. "Na toetsing komt het OM tot de conclusie dat hiermee strafrechtelijk geen sprake is van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld", schrijft het OM in een persbericht.

"In de samenhang van haar optredens moet de uiting worden gezien als een symbolische of activistische oproep om bestaande zichtbaarheidsverhoudingen tijdelijk om te draaien of aandacht te vragen voor inclusie", vervolgt het OM. De uiting moet in hun visie niet worden opgevat als "een bevel dat alle witte mannen moeten vertrekken" vanwege negatieve eigenschappen van die groep. "Om dezelfde reden kan ook niet worden gesteld dat de uiting aanzet tot haat, discriminatie of geweld."

Straat stelde in een bericht op Instagram een stortvloed van "seksistische, antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen" te hebben ontvangen.

Eerder zei het landelijk meldpunt Discriminatie.nl al geen discriminatie te zien in de uitspraak van de zangeres.