Witte mannen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 372 keer bekeken • Bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker Persoon volgen

Er is van alles aan de hand met witte mannen, lees ik in de media. Witte mannen schijnen de neiging te hebben ontzettend dominant te zijn. De wereld, denken ze, draait om hun, ja echt! Dat komt omdat ze wit zijn, belachelijk.

Ik schijn het zelf trouwens ook te zijn, wit. Ik heb het nooit kunnen checken, ik ben al mijn hele leven blind. Voor de zekerheid heb ik het net even aan mijn vrouw gevraagd.

“Ja Vin,” zei ze, ze klonk een beetje gelaten, berustend zelfs, “je bent hartstikke wit, net zo wit als Witte de With.”

“En jij,” vroeg ik, “wat ben jij?”

“Ook wit,” moest ze toegeven, “maar, wel een vrouw.”

“Oja,” zei ik, “dat scheelt alweer, dat is toch minder erg. En Johan Derksen, is die ook wit?”

“Nog witter,” zei ze, “dan de gebroeders De Witt samen. Hoezo?”

“Nou, omdat hij zo kwaad was op Sophie Straat. Hij ging ongelofelijk tegen haar tekeer omdat ze tijdens een concert ‘witte mannen naar achteren’ had geroepen. Het was nu tijd, vond ze, voor de queers, de girls en de people of colour. Toen werd Derksen kwaad en Straat kreeg doosbedreigingen en allerlei antisemitische shit over zich heen.

Oh oh oh, wat laten die mannen zich kennen zeg. Er wordt om een beetje ruimte voor het podium gevraagd en zij voelen zich meteen op hun witte lul getrapt. Ze worden gediscrimineerd! En wat doen ze vervolgens? Degene van wie Ze vinden dat die ze discrimineert discrimineren, dood wensen, aanspreken op haar Joodse afkomst. Wat een in en intreurige, zielige types. Daarmee bewijzen ze Straat’s gelijk, ze staan altijd vooraan en ze willen daar absoluut niet op aangesproken worden. Wat een moedige vrouw. Wat is zij eigenlijk?”

“Ook wit,” zei mijn vrouw. “Ze heet trouwens niet echt Straat, haar echte naam is Sophie Schwartz. Maar, Vin, zou jij als witte man ook naar achteren gaan, als je dat gevraagd werd?”

“Ja, natuurlijk. Dat zeg ik niet uit correcterigheid of wokerigheid, wat is er trouwens mis met woke, ik ben woke, nee, ik zeg het omdat we allemaal ruimte voor elkaar moeten maken. Als we de ruimte eerlijk delen wordt ons collectieve humeur beter. Dat is het nieuwe wij.”