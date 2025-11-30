Witte Huis voert fascistische aanval op vrije pers op met haatwebsite Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 317 keer bekeken • bewaren

Het Trump-regime heeft de voortdurende aanvallen op de vrije pers in een hogere versnelling gegooid. Op de officiële website van het Witte Huis worden nu journalisten en nieuwsorganisaties met naam en toenaam genoemd die volgens het regime "bevooroordeeld of misleidend verslag" hebben gedaan over Trump. Dat komt er in de praktijk op neer dat er over Trump is bericht op een manier waar het oranje sneeuwvlokje niet tegenkan.

De intimidatiepagina bevat een doorzoekbare databank met artikelen, gelabeld als "vooringenomenheid", "wanpraktijk" of "linkse waanzin". Ook is er een ranglijst te zien waarin de Washington Post als grootste "overtreder" wordt aangemerkt, gevolgd door MSNBC en CBS News. De site heeft ook een "wall of shame". Dergelijke aanvallen op de vrije pers komen rechtstreeks uit het fascistisch handboek, waarvoor door tal van experts - van Umberto Eco tot Timothy Snyder - al jarenlang wordt gewaarschuwd.

Trump voert al sinds zijn allereerste presidentscampagne oorlog met de vrije pers die hij voortdurend ten onrechte beschuldigd van "nepnieuws" en "de vijand van het volk" noemde. In de tweede termijn voert hij de aanvallen steeds wat verder op. Trump spande recent rechtszaken aan tegen grote kranten, sloot voor kolossale bedragen schikkingen met tv-zenders, probeerde late night-comedians als Stephen Colbert, Jimmy Kimmel en Seth Meyers te laten ontslaan en intensiveerde zijn persoonlijke aanvallen op vrouwelijke journalisten. Zo noemde hij een verslaggeefster van Bloomberg News onlangs een "varken" en omschreef hij een journalist van de New York Times als "lelijk, van binnen en van buiten".