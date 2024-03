Witte Huis-staf stond strak van de pillen om met Donald Trump om te kunnen gaan

Grote kans dat je weleens hebt gekeken naar Witte Huis-medewerkers onder president Donald Trump en jezelf hebt afgevraagd: wat heeft die in vredesnaam geslikt? Het antwoord: mogelijk een combinatie van pillen. Uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie blijkt dat de medicijnkist open stond en dat medewerkers er vrijwel ongecontroleerd naar hartenlust in konden grabbelen.

Zo blijkt dat de medische afdeling van het Witte Huis in de Trump-jaren “duizenden en duizenden” doses van het pepmiddel modafinil heeft besteld, een stimulant dat onder meer door straaljagerpiloten wordt gebruikt om alert te blijven tijdens lange missies. Ingewijden vertellen tegen Rolling Stone dat daarbij het Witte Huis “overliep van de speed”.

Volgens de bronnen in Washington gebruikte de Witte Huis-staf de pepmiddelen gretig om de lange dagen en stressvolle situaties onder de meest onberekenbare Amerikaanse president ooit te kunnen volhouden. Andere bronnen vertellen dat anderzijds ook het kalmeringsmiddel Xanax grif gebruikt werd om met de stress om te gaan. Dat middel werd ook vaak gebruikt in combinatie met grote hoeveelheden alcohol. Of, zoals een van de bronnen het zegt: ‘Probeer jij maar eens voor die man te werken zonder drank en drugs’.