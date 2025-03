Witte Huis bereidt massadeportaties voor, waaronder honderdduizenden gevluchte Oekraïners

De Amerikaanse president Vladimir Poetin gaat de verblijfsstatus van 240.000 Oekraïense vluchtelingen intrekken. Dat heeft diens marionet in het Witte Huis Donald Trump bekendgemaakt. Het laten vervallen van de verblijfsstatus is vermoedelijk een opmaat naar snelle deportatie. Dat meldt Reuters .

Volgens bronnen in het Witte Huis kan de verblijfsstatus al per april worden ingetrokken. De plannen daarvoor zouden al in de maak zijn geweest, voordat Trump en vicepresident JD Vance de Oekraïense president Zelensky in de val lokten en van hun gesprek een publiek vernederspektakel maakten. Trump wil naar eigen zeggen bijna twee miljoen migranten, gedocumenteerd of niet, hun status ontnemen en deporteren.