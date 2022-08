Witte boorden verdienen goud geld aan wiethandel

30 jun. 2017 - 2:20

Wat wil je nu als je verkoop legitimeert, dan is het denk ik, een logisch gevolg. Het kan dan niet anders volgens mij. Het hangt er maar vanaf of je aan de voor of de achterkant gaat kijken of je dit zo interpreteert. Anders moet je gewoon de plantages ook legitimeren. Dan is het probleem opgelost en weg van de criminaliteit, transparant en gezonder vanwege controle op kwaliteit, sterkte en verkoop. Het is het een of het ander. Ik ben voor legitimatie, al vind ik dat ook moeilijk m.b.t. verslaafden ( het kan, verslaving). De verslavings-kans is er nu evengoed, verbieden heeft daar geen vat op. Verbieden heeft juist voor pubers een grote aantrekkingskracht. Legitimeren, reguleren, controleren en transparantie is m.i. de oplossing.