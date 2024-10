Wispelturig kneuzenkabinet helpt duurzame energiemarkt om zeep Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

De kans dat Nederland de klimaatdoelen van 2030 haalt is gedaald tot minder dan 5 procent, ondertussen waarschuwt de VN dat de opwarming van de aarde naar een catastrofale 3 graden gaat en dat de maximale opwarming van 1,5 graad volledig uit het zicht is verdwenen. Het Nederlandse kabinet, met daarin klimaatontkenners PVV en BBB, zorgen er ondertussen voor dat de markt voor duurzame energie op zijn gat is komen te liggen. De branchevereniging vreest dat de sector onherstelbaar is beschadigd.

De vraag naar zonnepanelen en warmtepompen is dit jaar sterk teruggelopen, zo meldt de NOS. Branchevereniging Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vreest dat hierdoor banen verloren zullen gaan en dat dit personeel later mogelijk niet meer te vinden is als de vraag weer aantrekt. Uit een inventarisatie van de NVDE onder de eigen achterban blijkt dat één op de tien bedrijven verwacht dit of volgend jaar failliet te gaan. Vier op de tien verwacht volgend jaar personeel te moeten ontslaan, drie op de tien verwacht contracten niet te verlengen en minder zzp'ers in te huren.

De NOS schrijft:

"Personeel heeft nu een negatieve ervaring met de branche", zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. "Dat komt voornamelijk door zigzagbeleid van de overheid. Wij vrezen dat het personeel nu vertrekt naar andere sectoren en niet terugkomt als het werk weer aantrekt."

Dat beaamt Wilthagen [hoogleraar arbeidsmarkt, red.]: "Wanneer medewerkers de verduurzamingsbranche verlaten en elders vergelijkbare of betere arbeidsvoorwaarden ontvangen, wordt het moeilijk om hen te motiveren om terug te keren. Je wil eigenlijk het tegenovergestelde: want om klimaatdoelen te halen hebben we het personeel hard nodig."

De belangrijkste reden voor de keldering van de aanschaf van zonnepanelen is de voorgenomen afschaffing van de salderingsregeling en de onzekerheid over de terugleververgoeding. De terugloop van de aangeschafte warmtepompen zijn onder meer uitblijven van een normering voor (hybride) warmtepompen, de verlaging van de gasbelasting (waardoor een cv-ketel aantrekkelijker blijft) en het verlagen van de subsidie op een warmtepomp.