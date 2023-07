Wiskundeleraar Bob fileert transhaat van wapfluencer Jay Francis

Sinds corona nauwelijks nog een manier is voor middelmatige youtubers om via list en bedrog wat extra inkomsten te verdienen, is een deel van hen overgegaan op een nieuw favoriet onderwerp voor de immer verontwaardigde kleinburger: de zogenaamde "trans-agenda" of het niet-werkelijk bestaande woke-spook. Zo ook Jay Francis, ook wel bekend als Tisjeboy Jay. In lange, compleet onsamenhangende tirades kaart hij problemen aan die in werkelijkheid alleen in zijn eigen hoofd en de hoofden van zijn publiek spelen. Wiskundeleraar Bob Pruiksma die normaliter zijn sociale mediakanalen gebruikt om jongeren door hun wiskundeonderwijs te helpen, knipt een van de warrige betogen van Jay in stukken en laat er geen spaan van heel: