Winst voor populisten en extreemrechts na verkiezingen Italië

5 mrt. 2018 - 16:41

@ Koffieleut We kennen dit riedeltje allang. Gaan we dit in 2040 nog steeds horen? Al sinds 2000 heb je rechts radicale populisten en behalve Denemarken ken ik geen enkel land waar het gewerkt heeft. Ook in Amerika zie je dat het Trump moeizaam gaat. Misschien bedient hij zijn eigen radicale achterban wel aardig, maar ik schets een overall beeld. U bent erg makkelijk aan het doen. Altijd de gevestigde orde de schuld geven. Nooit kijken naar hoe weinig oplossingen de rechts radicalen brengen. We zijn zo extreem ver door geslagen met die riedeltje die ook u houdt dat zelfs Trump als machtigste man ter wereld in het Witte Huis nog oppositie zit te voeren tegen Obama en Clinton. Ongekend is dat. Wat gaat u trouwens zeggen in Europa ergens een groene of sociaal liberale partij de grootste wordt? Moeten we dan naar meer EU toe of meer immigratie? Zoals wel vaker willen radicaal rechtse mensen vooral luisteren naar die 15% die hun mening deelt. Dat is dictatoriaal.