Winst BBB een pyrrusoverwinning? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Op de socials zie je BBB-coryfeeën juichen over hun mogelijke overwinning tijdens de komende Statenverkiezingen. Ze zijn nu al in feeststemming. Maar daar is wel iets bij op te merken.

Ik denk zomaar dat de andere partijen in het land stiekempjes het helemaal niet zo erg vinden dat de BBB in de provincies de grootste wordt. Want wat wordt dan straks de werkelijkheid?

In onze rechtsstaat zijn we gebonden aan democratisch vastgestelde afspraken en regels. Ook regels die we democratisch hebben afgesproken in Brussel. Daar kom je niet zomaar onderuit. Dat blijkt wel uit het grote aantal rechtszaken die Mobility for the Enviroment (MOB) van Johan Vollenbroek en zijn medestrijders winnen. Daaruit blijkt onomwonden dat we gehouden zijn aan die spelregels. Ook dus de BBB straks in de Provinciale Staten en Colleges van Gedeputeerde Staten. Zij zullen die regels moeten uitvoeren. Het is niet anders!

BBB heeft de hele tijd een enorm grote broek aangetrokken en veel mensen zijn er in gaan geloven. Veel stemmers wisselen overigens per verkiezing de ene protestpartij weer in voor de ander. Zo zijn er in de loop der geschiedenis vele protestpartijen alweer ingestort. Nu ook weer Forum voor (afschaffing van de) Democratie. Maar dit even terzijde.

Ik denk zomaar dat andere partijen rustig achterover gaan leunen en toekijken hoe de BBB-bestuurders de boeren gaan uitleggen dat het toch klaar is met de megastallen en de doorgeschoten intensieve veehouderij. Want ja, de regelgeving is glashelder en de Raad van State heeft al heel vaak laten weten dat het, zoals het nu gaat, niet door kan gaan. En dit natuurlijk op basis van democratisch vastgestelde regels.

De toekomstige coalitiepartners moeten natuurlijk wel de agrarische portefeuille geven aan een BBB-bestuurder, want anders ben je als coalitiepartner de klos in de beeldvorming. Het zou zomaar kunnen zijn dat de BBB probeert te kiezen voor de portefeuille Kunst en Cultuur, zodat ze niet in de spotlights staan als het over uitvoering van milieuregels gaat.