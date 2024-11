Winnaar Vermeerprijs Törnqvist ontvangt prijs van minister Bruins en vraagt hem op te stappen

Bruins reikte de staatsprijs voor de kunsten maandagavond uit in de Nieuwe Kerk in Den Haag. In haar dankwoord sprak Törnqvist de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen direct aan. ,,Als u werkelijk, wat ik wil geloven, doordrongen bent van het belang van kinderliteratuur, literatuur in het algemeen en het vrije woord, dan zou u inderdaad de btw op boeken moeten afschaffen.’’

Aan de Johannes Vermeerprijs is een prijzengeld van 100.000 euro verbonden. Met dat geld wil Törnqvist bibliotheekjes neerzetten op plekken waar kinderen alles kwijt zijn, "omdat ze in crisisgebieden met eigen ogen heeft gezien hoe de kinderen daarmee even uit hun ellende worden losgerukt". Ook wil ze boekprojecten voor kinderen in azc’s professionaliseren. Törnqvist zet zich al langer in voor in de klem geraakte asielzoekers, kinderen die opgroeien in onderdrukking en kinderen op de vlucht.