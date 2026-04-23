Winkelketens voorzien forse stijging kosten levensonderhoud door oorlog van Trump

De gevolgen van de oorlog die Trump en zijn mattie Netanyahu zijn gestart, bereiken nu ook de huiskamers en horeca in Europa. Heineken, de op een na grootste bierbrouwer ter wereld, voorziet problemen. De prijzen voor brandstof die nodig is voor het brouwen en het maken van glazen flessen zijn fors gestegen en dat dreigt de prijzen van een reeks consumentengoederen op te drijven. De brouwer vreest dat de bestedingen van consumenten daardoor afnemen. Het bedrijf heeft al last van de door Trump doorgevoerde importheffingen, verkeert ook om andere redenen in een woelige periode en schrapt wereldwijd zo'n 6000 banen. Vertrekkend CEO Van den Brink benoemde in een verklaring de oorlog zelf niet maar wel de gevolgen: "De wereldhandel is complexer en volatieler geworden, met gevolgen voor de beschikbaarheid en kosten van energie in bepaalde markten."

The Guardian bericht dat als gevolg van het Israëlisch-Amerikaanse oorlogsgeweld de prijzen voor veelgebruikte medicijnen, waaronder pijnstillers en hooikoortsmedicatie, omhoogschieten. Apothekers rekenen al tot 30 procent meer voor dergelijke middelen dan twee maanden geleden. Als redenen worden genoemd de stijging van kosten van luchtvracht, als gevolg van de hoge brandstofprijzen. Eén op de vijf medicijnen wordt per vliegtuig aangevoerd. Er zijn zelfs apothekers die bijvoorbeeld aspirine alleen nog op recept verkopen, om zo tekorten te voorkomen.

Olivier Picard, voorzitter van de NPA, die 6.000 apotheken in Engeland vertegenwoordigt, zei dat zijn apotheek in Berkshire op 27 maart geen paracetamol kon bestellen. Toen het een paar dagen later weer beschikbaar kwam, was de groothandelsprijs verdubbeld. (...) Mensen met allergieën kunnen in mei of juni, wanneer het hooikoortsseizoen begint, te maken krijgen met verdere prijsstijgingen. Picard raadde klanten echter af om in paniek medicijnen in te slaan en te hamsteren, omdat dit tekorten zou veroorzaken en de prijzen nog verder zou opdrijven.

De grote Britse supermarktketen Sainsbury's waarschuwt dat de oorlog tegen Iran "zowel onze klanten als ons bedrijf zal beïnvloeden". Eerder liet concurrent Tesco zich al in soortgelijke bewoordingen uit. The Independent meldt dat het winkelbedrijf ook stelt dat de duur en omvang van de impact "zeer onzeker" zijn. Er is een winstwaarschuwing afgegeven aan de aandeelhouders.

De oorlog leidt er toe dat consumenten nog meer gaan letten op de kosten van het levensonderhoud. Ook WH Smith, een boekwinkelketen met onder meer veel filialen op stations en vliegvelden, voorziet een vermindering van de winst en houdt dividend uit voorzorg vast. Woensdag waarschuwde in Nederland het CBS dat het consumentenvertrouwen een ongekende daling doormaakt.

Het Rode Kruis verklaarde eerder deze week tegenover het AD in Nederland al een toename van het aantal mensen in voedselnood te bespeuren:

„We krijgen de laatste tijd steeds meer signalen van mensen die het op papier goed hebben en eerder geen hulp nodig hadden, maar vanwege de stijgende prijzen hun koelkast niet meer kunnen vullen’’, zegt woordvoerder Carlotte Teunissen. Teunissen vertelt dat dit bijvoorbeeld mensen zijn met een hoge hypotheek of huur, die afhankelijk zijn van de auto om op het werk te komen. Deze groep wordt flink geraakt door de hoge benzineprijzen en energiekosten. Er is volgens het Rode Kruis sprake van een ‘stapeleffect’: bijna alle rekeningen vallen duurder uit. Zo blijft er nog weinig geld over voor voedsel. „Mensen betalen vaak eerst hun vaste lasten en van dat wat er overblijft betalen ze de boodschappen. Dat wordt steeds minder.’’ (...) Stijgen de prijzen in de supermarkten, dan worden mensen dubbel geraakt, zegt het Rode Kruis: er blijft minder over om boodschappen van te doen en de boodschappen worden duurder. „Dat levert zorgwekkende situaties op voor mensen die al onder de armoedegrens leven, maar ook voor mensen die er net boven leven: zij worden over het randje geduwd. Over hen maken we ons grote zorgen.”

