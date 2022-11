Winkelketen haalt anti-fascistisch bordspel uit de schappen na klachten extreemrechts en politiebond

FNAC, de grote Franse warenhuisketen, heeft een spel van antifascisten uit de verkoop genomen. Antifa - Het Spel is een strategisch gezelschapsspel bedacht en gemaakt door de antifascistische groepering La Horde. Iedere speler moet trachten fascisme, seksisme en racisme zo goed mogelijk te bestrijden door acties op te zetten. Volgens de makers dient het spel niet alleen als vermaak maar is het ook leerzaam. Het werd in 2021 uitgebracht.

Het spel is als gevolg van de commotie overigens meteen uitverkocht geraakt. Een nieuwe levering laat nog even op zich wachten vanwege de papiertekorten. Pas in januari is het weer beschikbaar om de lange winteravonden door te komen.