Wim T. Schippers overleden (83) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 7253 keer bekeken • Bewaren

Wim T. Schippers, een van de meest eigenzinnige en veelzijdige figuren in de Nederlandse cultuur, is op 10 juni 2026 overleden in Amsterdam. Hij werd 83 jaar. Als programmamaker, kunstenaar, schrijver, stemacteur en presentator drukte hij decennialang zijn stempel op de Nederlandse televisie, radio en beeldende kunst.

Schippers verwierf grote bekendheid hij met zijn vaak controversiële televisieprogramma's voor de VPRO, waaronder Hoepla en De Fred Haché Show, waarin sociale conventies en taboes werden doorbroken. Zijn creaties als Sjef van Oekel (Dolf Brouwers), Barend Servet (IJf Blokker) en zijn eigen alter ego Jacques Plafond werden cultfiguren. Een jongere generatie kent zijn stem van Sesamstraat, waar hij onder meer de stemmen van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker vertolkte.

Ook als beeldend kunstenaar liet Schippers geregeld van zich horen. Zijn beroemdste werk, de Pindakaasvloer, een zoals de naam al zegt vloer volledig bedekt met pindakaas, bedacht in 1962, belandde uiteindelijk in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Hij noemde zijn conceptuele werk zelf "waarachtig oninteressant", een waardeoordeel die door velen niet werd gedeeld.

Trouw schrijft:

Ook al was Schippers een van de invloedrijkste conceptuele kunstenaars van Nederland, zelf zag hij kunst vooral als gekkigheid. Het ging hem altijd om het idee, of het nou uitvoerbaar was of niet. Dat gold ook voor zijn vele radio- en tv-uitzendingen. Veel jongeren zaten in de jaren tachtig aan de radio gekluisterd als zijn Ronflonfon (avec Jacques Plafond) werd uitgezonden. “Ik vond het ook leuk om iets fout uit te zenden. De normen voor een uitzending lapten we aan onze laars. Het is nog steeds leuk om mensen te pesten en te vervelen. Maar ik maak vooral altijd wat ik wil maken.”

Het Parool schrijft:

Tot op hoge leeftijd bleef Schippers actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. In 2024 werd de Stichting Wim T. Schippers opgericht om zijn artistieke nalatenschap te bewaren en voort te zetten.

Wim T. Schippers wordt in besloten kring begraven.