Willen Wopke Hoekstra en de NCTV dan eindelijk de protestboeren aanpakken? Opinie • Vandaag

Als Hoekstra het kabinetsstandpunt vertegenwoordigt, dan breken er dus slechte tijden aan voor radicale boerenactivisten.

Wopke Hoekstra, leider van de christendemocraten, zweeg op zijn laatste CDA-congres wijselijk over boeren en stikstof, maar keerde zich tegen ‘polarisatie, asociaal gedrag en criminaliteit’. ‘Het is tijd voor actie. Voor fel zijn op fatsoen.’

Als bewindspersoon had hij immers al inzicht gehad in het laatste dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat beeld kwalificeerde een deel van het boerenprotest als radicaal en een potentieel gevaar voor de democratische rechtsorde. Blokkeren van snelwegen, dumpen van asbest, geweld tegen handhavers – allemaal strafbare feiten. Ondermijnend is ook het bedreigen van politici. De NCTV waarschuwt daarom dat deze tendens een verharding van het stikstofprotest kan veroorzaken als meer complotdenkers en anti-overheidsextremisten zich aansluiten bij de boerendemonstraties.

Mooi dat Hoekstra in zijn veroordeling van ‘polarisatie, asociaal gedrag en criminaliteit’ breekt met het onderscheid dat de regering tot nu toe maakte tussen enerzijds boerenactivisten – ‘die het beste van onze samenleving belichamen' – en andere oppositionele groepen die tegen haar demonstreren. We hadden de werkers in de zorg, het onderwijs en de cultuur, maar vooral klimaatactivisten. Die demonstreerden onlangs tegen de privévliegtuigen op Schiphol. Niet alleen tegen dit onprettige verschijnsel op zich – ons staatshoofd vliegt op kosten van de belastingbetaler zijn dochter naar Mallorca als eindexamencadeau; Max Verstappen van Cannes naar Nice etc etc. – maar ook omdat vanwege de structurele Schipholchaos tegenwoordig ook steeds meer kleinere spelers privé gaan vliegen.

Een beetje glastuinbouwteler blijkt volgens de media tegenwoordig de Learjet te nemen. Het protest van de tactivisten leidde - ‘polarisatie, asociaal gedrag en criminaliteit’, er was dus een grote politiemacht aanwezig - tot hardhandige massa-arrestaties van de klimaatfietsers. Bijna driehonderd, maar liefst. De gearresteerden werden nog dezelfde dag veroordeeld via het snelrecht. Dit deed een Haagse rechter op basis van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin bij het recht op vrijheid van meningsuiting gesproken wordt over symbolic conduct als rechtvaardigingsgrond. De acties van de klimaatfietsers waren grensoverschrijdend, dus was strafoplegging op zijn plaats. Schiphol wil ook dat ze voor alle schade opdraaien.

Als Hoekstra het kabinetsstandpunt vertegenwoordigt, dan breken er dus slechte tijden aan voor radicale boerenactivisten als de fruitteler Mark ‘Pussy’ van den Oever en zijn Farmers Defence Force. Pussy, omdat weliswaar de ‘boerenverdedigers' bovengenoemde rechtsondermijnende acties voeren, maar Van den Oever categorisch elke formele betrokkenheid van zijn FDF ontkent. Niemand wil immers een proces aan zijn broek.