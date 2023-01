Willem Engel krijgt maand voorwaardelijke celstraf vanwege opruiing tijdens coronaperiode

Willem Engel is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar wegens opruiing . Voor de overige vijf feiten, waar hij ook voor veroordeeld werd, is hij vrijgesproken.

Engel werd vervolgd voor een reeks aan berichten, voornamelijk tweets, die hij had geplaatst op sociale media over het coronavirus. Het Openbaar Ministerie eiste in november een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Bij vijf van de zes uitlatingen is volgens de rechter geen sprake van opruiing, het oproepen tot het plegen van strafbare feiten. Bij één uitlating is hij daar wel schuldig aan bevonden, namelijk toen hij opriep om deel te nemen aan een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag op 28 juni 2020. Een vergelijkbare demonstratie had vijf dagen geleden plaatsgevonden en was volledig uit de hand gelopen. Door opzettelijk op te roepen om toch deel te nemen aan de demonstratie, heeft Engel volgens de rechter laten zien dat hij ‘’lak’’ heeft aan de (lokale) autoriteiten.