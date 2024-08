Willem-Alexander en de verkeerde besteding van compensatiegeld in Vlissingen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 371 keer bekeken • bewaren

Open Brief aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Majesteit,

Op dinsdag 27 augustus bezoekt u Vlissingen, een stad die al jaren kampt met grote armoede en sociale ongelijkheid. U komt kijken hoe het compensatiegeld voor de marinewerf is besteed. Een nobel doel, zou men denken, maar ik wil u met klem verzoeken om ook naar de andere kant van het verhaal te luisteren. Een kant die helaas te vaak genegeerd wordt. Namens de FNV, en in het bijzonder de inwoners van Vlissingen die dagelijks worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen, richt ik deze brief aan u.

Vlissingen is een stad waar de minima al jaren aan hun lot worden overgelaten. Waar wordt geïnvesteerd in prestigeprojecten terwijl de basisvoorzieningen voor de inwoners ver onder de maat zijn. Waar miljoenen worden uitgegeven aan luxe vastgoedprojecten en herinrichting van de boulevard, maar waar tegelijkertijd gezinnen in armoede worden gehouden door een gebrek aan adequate zorg en steun.

Majesteit, het compensatiegeld dat Vlissingen heeft ontvangen, is bedoeld om de stad en haar inwoners te helpen. Echter, het lijkt erop dat dit geld vooral wordt gebruikt om de stad een glanzend imago te geven, terwijl de problemen van de minima worden genegeerd. Dit is onacceptabel. Het geld moet ten goede komen aan diegenen die het het hardst nodig hebben: de minima, de ouderen, de zieken en de kinderen die in armoede opgroeien. Zij hebben recht op goede zorg, op fatsoenlijke huisvesting en op een toekomst zonder de dagelijkse strijd om te overleven.

De FNV zet zich in voor een beter armoedebeleid in Vlissingen. Wij hebben keer op keer aangekaart dat de gemeente haar prioriteiten moet bijstellen. Dat het geld moet worden gebruikt om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, niet alleen voor de toeristen en projectontwikkelaars, maar voor de inwoners die hier hun leven leiden.

Majesteit, u bent hier om te zien wat er met het compensatiegeld is gebeurd. Maar ik vraag u: wat zult u zeggen tegen de mensen die niets hebben gemerkt van deze miljoeneninvesteringen? Wat zult u zeggen tegen de gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank omdat hun inkomen niet genoeg is om de maand door te komen? Wat zult u zeggen tegen de ouderen die de zorg niet krijgen die ze nodig hebben, omdat de gemeente hun problemen niet belangrijk genoeg vindt?

Het is tijd dat Vlissingen zijn prioriteiten verandert. Het is tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en het compensatiegeld inzet voor wat écht belangrijk is. Niet voor prestigeprojecten, maar voor armoedebestrijding en goede en voldoende zorg voor iedereen. De inwoners van Vlissingen verdienen beter, en het is aan de gemeente om dat te realiseren.

Majesteit, u heeft de mogelijkheid om tijdens uw bezoek een verschil te maken. Om niet alleen te kijken naar de mooie gevels en vernieuwde straten, maar om aandacht te geven aan de verborgen armoede die deze stad teistert. Ik hoop dat u uw invloed zult gebruiken om het college aan te sporen haar verantwoordelijkheid te nemen en om de motie om de armoedegrens op te trekken naar 120% alsnog uit te voeren. De mensen van Vlissingen verdienen het om gehoord en geholpen te worden.

Met de meeste hoogachting,