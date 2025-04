Willekeurige arrestatie Turkse studente laat zien hoe VS afdrijven naar dictatuur

De New York Times bevat een belangrijk opiniestuk , geschreven door senator Edward J. Markey en de leden van het House of Representatives Jim McGovern en Ayanna Pressley. Allen zijn afkomstig uit de staat Massachusetts. Zij nemen het op voor de studente Rümeysa Öztürk, die door gemaskerde mannen van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security in een auto werd gesleurd en verdween. Een surveillance camera maakte daarvan opnames . Later dook zij op in een uitzettingscentrum in Louisiana. Zij wordt vastgehouden in een koude cel. Toegang tot een advocaat wordt geweigerd. De astma-medicijnen die ze nodig heeft, krijgt ze niet. Het is heel ingewikkeld - ook voor haar familie - om Rümeysa te bezoeken. Vijf leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn daar inmiddels wel in geslaagd.

De drie politici schrijven dat de arrestatie van Özturk als twee druppels water lijkt op de manier waarop het regime in Wit-Rusland politieke tegenstanders oppakt. Zij stellen vast dat ze vastzit en uitzetting moet vrezen, niet op grond van een misdrijf maar om haar mening. En dat terwijl het eerste amendement op de Amerikaanse Grondwet luidt: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.