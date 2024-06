Wildkamperen doe je beter met een hangmat

In Nederland is wildkamperen vrijwel overal verboden maar in het buitenland is het voor wandelaars de normaalste zaak van de wereld. Lange tijd was het gebruikelijk omdat met tentjes doen die met de nieuwste technieken en inzichten zo licht mogelijk worden gemaakt en waar je jezelf dan naar binnen wurmt om te slapen op de harde ondergrond. Veel wandelaars herontdekken nu een alternatief dat in eeuwen geleden door de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent werd ontwikkeld: de hangmat. Die beschermt je beter tegen insecten die over de grond kruipen en zorgt dat je niet wegspoelt als de klimaatcrisis je op een hoosbui trakteert, zoals te zien in deze reportage van de BBC.