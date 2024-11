Wilders zet Caspar Veldkamp (NSC) voor lul met bezoek aan Netanyahu: 'Wie is hier de echte minister?' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 685 keer bekeken • bewaren

Het Nederlandse kabinet, met als uithangbord Caspar Veldkamp (NSC) als minister van Buitenlandse Zaken, is momenteel niet welkom in Israël. Dat gebeurde nadat het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde voor de criminele oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu, en Veldkamp daarop zei de internationale rechtsorde te respecteren en de Israëlische premier dus te arresteren mocht hij voet zetten op Nederlandse bodem. Een gepland bezoek van Veldkamp aan Israël ging daarop niet door. Uitgesteld, zei Veldkamp. Niet welkom, zeggen Israëlische media. PVV-leider Geert Wilders reist op eigen houtje volgende maand wel af naar de terreurstaat.

Midden-Oosten-deskundige Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht spreekt tegenover het AD van een schizofreen beeld dat het Nederlandse kabinetsbeleid ondermijnt:

"Veldkamp is niet welkom en Wilders wordt daar straks met alle egards ontvangen door Netanyahu. Die foto’s gaan ook de wereld over en dat roept de vraag op: wie is hier nu de echte minister van Buitenlandse Zaken? Dan staat Veldkamp toch in zijn hemd, het totaalplaatje is raar."

Volgens Malcontent is het bizar dat de Nederlandse overheid, waaraan Geert Wilders de grootste coalitiepartij levert, zich wel houdt aan het ICC-verdrag terwijl de PVV een eigen koers vaart. Foto's van Wilders die Netanyahu vriendschappelijk de hand schudt en een bezoek brengt aan door Israël illegaal bezette Palestijnse gebieden gaan straks de wereld over. Israëliërs zullen daarmee pronken, zegt Malcontent: "Zij zeggen dan: de regering van Nederland is misschien kritisch, maar de leider van de grootste partij steunt ons!"