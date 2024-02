Wilders wil nog niet toegeven dat een heel andere PvdA'er straks de klus moet klaren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 420 keer bekeken • bewaren

Volgens Geert Wilders moet PvdA’er Kim Putters het stokje van PvdA’er Ronald Plasterk als informateur overnemen. Grappig dat Wilders, die al twintig jaar een bloedhekel heeft aan alles wat PvdA is in het algemeen en PvdA’ers in het bijzonder, nu al twee PvdA'ers strikt als informateur voor een potentieel extreemrechtse coalitie. De PVV en VVD demoniseren de PvdA al jaren, maar in de praktijk kunnen ze niet eens hun eigen billen afvegen zonder de PvdA.

Waarom wil Wilders steeds PvdA’ers betrekken bij zijn formatie? Omdat PVV, BBB en VVD zelf geen capabele mensen hebben die de klus klaren. Het is toch alleszeggend dat alle capabele mensen de VVD inmiddels zijn ontvlucht zodat Yeşilgöz letterlijk als vijfde keus de handschoen van partijleider kon oppakken? Dezelfde Yeşilgöz die – net als Joost Eerdmans – een lange mars door vier andere partijen maakte voor ze zich uiteindelijk bij de VVD aansloot. Eenmaal bij de VVD begon ze haar collega’s van de voorgaande partijen te demoniseren. De PvdA volgens haar is nergens goed voor. Behalve dan om het eigen vuile werk van Yeşilgöz’ eigen VVD op te knappen. Oplossingen aan te dragen voor problemen die zijn gecreëerd door 13 jaar VVD beleid. Yeşilgöz is zich gaan gedragen als een verwende puber. Een verwend nest.

Terwijl ze alle drie in de (extreem)rechtse hoek zitten doen Wilders, Van der Plas en Yeşilgöz er nu al meer dan twee maanden over om een fatsoenlijk coalitieakkoord te sluiten en nu hebben ze nota bene twee PvdA’ers nodig om daarin te bemiddelen, terwijl het drie rechtse partijen zijn waarvan zou mogen worden verwacht dat ze gelijken aan elkaar zijn. Wat een blamage voor rechts en wat een afgang voor de Nederlandse politiek. We zijn als Nederland in de dieptreurige situatie beland waarin Wilders, Van der Plas en Yeşilgöz te bang zijn om hun nek uit te steken, en omdat ze zelf te weinig capabele mensen hebben en daarom maar een paar PvdA’ers inzetten om hun beleid uit te gaan voeren.

Wanneer PVV, BBB en VVD nu al twee PvdA'ers nodig hebben om de vastgelopen formatie vlot te trekken, wat zegt dat dan over de toekomstige ministersploeg? Wat is het volgende station; een paar overmoedige PvdA’ers die PVV beleid gaan uitvoeren, omdat de PVV, BBB en VVD niemand van binnen de eigen organisatie kan vinden die geschikt is om minister of staatssecretaris te worden? Het laat zich raden waarom Ronald Plasterk premier van Nederland zou kunnen worden; Wilders zelf wil de beestenboel van de PVV bij elkaar houden en dat wordt lastig wanneer je premier bent. Het geeft toch een heel andere connotatie aan de extreemrechtse uitspraak ‘eigen volk eerst’.

Wanneer het straks mis gaat dan kan (extreem)rechts weer naar de PvdA wijzen als grote boosdoener, terwijl die overmoedige PvdA’ers door diezelfde Wilders, Van der Plas en Yeşilgöz zijn aangewezen omdat er bij henzelf het lef ontbrak om de door hen zelf gecreëerde problemen aan te pakken.

Hoe gaat GroenLinks PvdA daar dan mee om wanneer PvdA’ers straks PVV beleid gaan uitvoeren? Dus feitelijk beleid gaan uitvoeren dat haaks staat op de partijbeginselen van zowel PvdA als GroenLinks? Blijven deze lakeien van Wilders, Van der Plas en Yeşilgöz dan gewoon PvdA-lid? Wanneer ik Timmermans of Klaver was dan zou ik daar toch maar eens goed over gaan nadenken. Vooral over de consequenties van het project wat ze zojuist met elkaar zijn aangegaan: de bijna fusie.

Zou Kim Putters zich realiseren dat hij als sociaaldemocraat formateur van een extreemrechts kabinet Wilders I wordt, dat met dictator Poetin knuffelt, gewelddadige boeren steunt en ideeën heeft die een gevaar voor de democratie vormen? En als de PVV elke keer een PvdA’er met kennis en ervaring nodig heeft om een kabinet in elkaar te sleutelen, zou het dan niet logisch zijn gewoon Frans Timmermans als premier te vragen?

Of is dat te kort door de bocht…?