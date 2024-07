Wilders wil Nederlanders van niet-Europese afkomst buiten zinnen krijgen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 288 keer bekeken • bewaren

Daarom gaat hij met zijn secondanten door haat te zaaien en te provoceren

Geert Wilders gaat door zijn bloedeigen kabinet het regeren onmogelijk te maken. Hij grijpt elke gelegenheid aan te laten zien dat Dick Schoof met zijn regering geen kans krijgt de premier van alle Nederlanders te zijn. Dat doet hij door verdeeldheid te zaaien en woede te wekken. Een dag na de eerste persconferentie van de minister president zag hij daar opnieuw gelegenheid toe. Na de pot Nederland Turkije plaatste hij de volgende tweet:

Hij was niet de enige. Ook Harm Beertema speelde een riedel op deze rattenvangersfluit. Deze Beertema is een grappig figuur. Hij is vergelijkbaar met de man die de postcode loterij opzegde de dag voor de straatprijs op zijn adres viel. Een paar maanden voor de verkiezingen van november trok oud-gediend PVV-kamerlid Harm Beertema zich van de kandidatenlijst terug omdat Wilders hem zijns inziens te laag had geplaatst: op plaats zestien. “Voor mij is de conclusie dat de PVV mijn inbreng niet voldoende waardeert, sterker nog, er eigenlijk wel buiten kan”, schreef hij beledigd in een persbericht. Beertema kondigde meteen een boek aan over zijn ervaringen in de PVV.

Toen kwam de monsterzege van november. De PVV werd in de Tweede Kamer de grootste partij, maar de arme Harm had zich er zelf buiten geplaatst. Sindsdien tweet hij zich een ongeluk om weer bij de door hem versmade Geert in een goed blaadje te komen. Dat kan hij vergeten want Geert vergeeft nooit maar hij blijft het volhouden. Tegelijk doet Beertema dan ook denken aan Matthëus 25:30 “En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en klaagt”. Van het boek met de waarheid over de PVV is tot nog toe niets vernomen.

Tot zover het gehalte van de personen rond Geert Wilders. Harm Beertema is daar een treffend voorbeeld van. Je kunt er als buitenstaander alleen maar om glimlachen, er zelfs moed uit putten.

Toch is het onverstandig tweets als bovenstaande af te doen als louter emotionele oprispingen. Er zit wel degelijk een doordachte strategie achter. Ze hebben twee doelen. Natuurlijk wil Wilders – met in zijn kielzog Beertema, die maar worstelt en niet bovenkomt – laten zien dat hij het denken van zijn achterban vertegenwoordigt. Dat is maar een kant van de zaak. Net zo wezenlijk echter is het wekken van haat en wantrouwen bij de Nederlanders die hij als ze geluk hebben op de zoveelste plaats zet: moslims, mensen met een etnische achtergrond buiten het blanke Europa. Bij die bevolkingsgroepen wil Wilders de afkeer en het wantrouwen jegens de Nederlandse overheid juist aanwakkeren in de hoop dat ze wild om zich heen gaan slaan. Dat is net zo goed het doel van die tweet en onderdeel van de grote strategie.

Daarom is het nu van het grootste belang je niet te isoleren en uitsluitend in eigen kring bescherming te zoeken als Wilders je probeert te plaatsen in de hoek waar de klappen vallen. Sluit je aan bij een politieke partij. Word actief lid van de vakbond. Zoek met je club nauwe aansluiting bij de gemeente. Laat je niet afbluffen. Nergens en door niemand. Wilders wil juist dat je het isolement zoekt. Des te beter kan hij je blijven aanvallen. Als het kabinet Schoof mede vanwege Wilders’ tweets stuit op een muur van onwil, komt dat alleen maar in zijn kraam te pas. Daarom geldt voor Schoof net zo goed: laat je niet afbluffen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.